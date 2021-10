Sofia Oliveira cai na meia-final do Campeonato do Mundo de Kickboxing

Está definida a segunda medalha da comitiva portuguesa no Campeonato do Mundo de Kickboxing. Depois de Inês Casqueiro ter ficado em 3º lugar em Low Kick (-65 kg), Sofia Oliveira perdeu na meia-final da sua categoria (K1 -60 kg) e conquistou também a medalha de bronze.





A atleta natural de Famalicão até começou por cima o combate frente a Stella Hemetsberger (esteve perto do knockout ainda no 1º round), mas a austríaca teve a capacidade de reagir. Assim, quando faltavam pouco segundos para o fim do combate, Sofia Oliveira ficou em desvantagem no marcador e perdeu mesmo por um ponto.As esperanças lusas estão agora depositadas em Ricardo Hilário, que chegou à final, a disputar sexta-feira ou sábado, em K1 -54 kg.