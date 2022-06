Sofia Oliveira e Tiago Santos já conhecem os adversários da primeira ronda dos World Games

Depois de terem assegurado a presença nos World Games no passado mês de outubro, no Campeonato do Mundo que se disputou em Itália, Sofia Oliveira e Tiago Santos já conhecem os adversários que irão defrontar nos quartos-de-final da prova, bem como todo o cronograma do torneio que decorrerá Birmingham, nos Estados Unidos da América.Sofia Oliveira, em K1 -60 kg, terá pela frente Helene Connart, da Bélgica, na primeira ronda. Após ter sido eliminada por Stella Hemetsberger tanto nas meias-finais do Campeonato do Mundo de Jesolo como nas meias-finais da Taça do Mundo de Budapeste, a atleta de Famalicão sabe que só poderá defrontar a austríaca na final. Por seu lado, Tiago Santos, em K1 -63,5 kg, tem combate marcado com Chingiskhan Tlemissov, do Cazaquistão.Os atletas do Desportivo de Guimarães e do Sporting, respetivamente, sobem ao ringue pela primeira vez no dia 13 de julho, quarta-feira.