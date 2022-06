Sofia Oliveira fecha Taça do Mundo de kickboxing com a medalha de bronze

Depois de Manuel Gomes ter conquistado a medalha de prata em Kick-Light -84 kg, Sofia Oliveira, em K1 -60 kg, fechou a sua participação na Taça do Mundo de kickboxing com a medalha de bronze.A lutadora portuguesa arrancou a competição com uma vitória por 3-0 frente a Kaisa Kuisma, mas acabou por perder por 2-1 com Stella Hemestberger. A atleta austríaca, de resto, tem-se revelado um verdadeiro "carrasco" para a portuguesa, isto na medida em que já tinha sido frente a Hemestsberger que Sofia Oliveira havia perdido no Campeonato do Mundo, disputado no ano passado.Já sem atletas lusos em prova, a Taça do Mundo, que se disputa em Budapeste, termina este domingo.