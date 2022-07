Sofia Oliveira sagra-se campeã europeia de kickboxing universitário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da eliminação na primeira fase dos World Games, Sofia Oliveira deu uma resposta cabal nos Jogos Europeus Universitários, prova que decorre em Lodz, na Polónia. Assim, a atleta, em representação da Universidade do Minho, saiu do torneio com a medalha de ouro.No combate decisivo, em K1 -60 kg, Sofia Oliveira não teve grandes dificuldades em bater Paulina Grzegorska, lutadora da casa. A atleta de Vila Nova de Famalicão venceu, desa forma, por 3-0, num combate que esteve quase sempre controlado.Tal como é hábito, Sofia Oliveira fez-se acompanhar nesta prova pelo seu treinador, Manuel Gomes.