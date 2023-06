Taekwondo: Alfredo Martins também perde na estreia no Mundial

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Alfredo Martins foi esta quinta-feira eliminado no primeiro combate da categoria de -63 kg do Mundial de taekwondo, tal como sucedeu anteriormente com quase todos os atletas lusos que participaram na competição, que se realiza em Baku.

Alfredo Martins perdeu nos 32 avos de final com o azeri Khanoghlan Karimov, quarto pré-designado, no combate de estreia na prova, destino a que apenas conseguiu escapar Joana Cunha na categoria de -57 kg, a única atleta portuguesa que conseguiu passar a ronda inaugural, tendo sido eliminada na seguinte.

O Campeonato do Mundo de taekwondo, uma arte marcial sul-coreana que é desporto olímpico desde 1988, prossegue na sexta-feira, dia em que Portugal estará representado por Pedro Ferreira, na categoria de -54 kg.