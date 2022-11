Tarde imaculada no ringue para os atletas portugueses no Europeu de kickboxing da WAKO

Três triunfos em três combates. Eis o resumo da tarde da comitiva lusa no ringue no primeiro dia de competição do Campeonato da Europa de kickboxing. André Santos, Sara Rodrigues e Jhonas Leal seguem assim em frente na prova, sendo que, no caso da atleta, a passagem aos quartos-de-final garante-lhe a qualificação para os Combat Games, que se disputarão em 2023 na Arábia Saúdita.No confronto com Vedad Cutuk, em Low Kick -67 kg, André Santos não deu quaisquer hipóteses e controlou o combate do início ao fim, vencendo por 3-0. No caso de Sara Rodrigues, em Low Kick -56 kg, a entrada mais agressiva da italiana Laura Sacripanti foi deixada rapidamente para trás, cenário que resultou num triunfo também por 3-0. No último combate do dia para a delegação portuguesa em Antalya, Jhonas Leal (Full Contact -67 kg) mostrou desde cedo ser superior ao grego Odysseas Mitsas e venceu por 3-0.Antes dos confrontos no ringue, Fabrice Fernandes havia disputado o seu segundo combate no tatami, desta vez em Kick Light -69 kg, mas o desfecho acabou por ser o mesmo. O transmontano perdeu por 3-0 com o turco Mucahit Milli. Ao final do dia desta segunda-feira é conhecido o plano de atividades para terça-feira.