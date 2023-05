Tiago Santos defende título intercontinental: «Vou fazer de tudo para o título continuar em Portugal»

É já neste sábado que Tiago Santos sobe ao ringue para defender o título intercontinental de kickboxing da Wako Pro, na categoria K1 (66,8 kg). Num combate que terá lugar no Casino Figueira, o atleta português enfrentará Zikply Anoumou, atual campeão africano.Depois de ter conquistado o cinturão em junho do ano passado, frente ao marroquino Anass Amidouch, o campeão da Europa não esconde a ambição com que encara este combate. "Espero uma grande noite e um grande combate, afinal de contas vamos ter o campeão da Europa contra o campeão de África. Tenho a certeza que vai ser um grande espetáculo e é isso que eu gosto de dar ao público, espero que as pessoas presentes saiam satisfeitas do Casino da Figueira. Prometo que vou fazer de tudo e deixar tudo lá em cima para o título continuar em Portugal", começou por referir a Record.Os elogios ao adversário do Togo são muitos, mas a estratégia de Tiago Santos está bem definida: "O adversário é bastante agressivo e pressionante, mas nós fizemos o trabalho de casa e agora é só pôr a tática em prática. Vai correr