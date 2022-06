Tiago Santos e Sofia Oliveira já conhecem horários dos combates nos World Games

Depois de terem garantido a presença nos World Games 2022 na última edição do Campeonato do Mundo de kickboxing, Tiago Santos e Sofia Oliveira já conhecem a calendarização dos combates das respetivas categorias em que vão participar.

Apesar de os World Games terem início a 7 de julho, os atletas portugueses só entrarão em prova no dia 13. Assim, Tiago Santos, em K1 63,5 kg, subirá ao ringue para disputar os quartos-de-final às 12h30, sendo que, caso avance para as meias-finais, voltará a combater às 19h30. Se o atleta do Sporting conseguir chegar à final, o combate decisivo acontecerá às 19h do dia seguinte, 14 de julho. Por seu lado, Sofia Oliveira, em K1 60 kg, entra pela primeira vez em ação às 13h30 de dia 13. Se vencer nos quartos-de-final, a lutadora do Desportivo de Guimarães voltará a subir ao ringue às 20h, estando a final agendada para as 19h55 do dia seguinte.

A edição deste ano dos World Games terá lugar em Birmingham, nos Estados Unidos da América. Esta será a primeira vez que o kickboxing estará integrado de forma oficial no programa da competição.