Tiago Santos sagra-se campeão da Europa de kickboxing em K1

Eis mais uma página de sucesso na carreira de Tiago Santos no mundo do kickboxing. O atleta do Sporting sagrou-se, na noite deste sábado, campeão da Europa WAKO Pro em K1 (69.1 kg), isto depois de bater o italiano Mateo Copelli no combate decisivo.Após ter vencido o título intercontinental em Espanha, no verão passado, e de ter ficado em 2º lugar no Campeonato da Europa da WAKO, que aconteceu em outubro, o jovem, de apenas 22 anos, bateu agora o adversário italiano na cidade de Bérgamo, isto num combate que foi decidido aos pontos. A entrada forte de Tiago Santos acabou por ser decisiva, juntando-se a isto a boa capacidade de defesa do atleta luso na reta final do combate."Vencer em casa do adversário tem um sabor especial e dá ainda maior credibilidade à nossa vitória", disse Paulo Santos, treinador e pai de Tiago Santos, após o combate.