Tiago Santos sagra-se campeão mundial de Kickboxing

O lutador português Tiago Santos sagrou-se este sábado campeão mundial de Kickboxing na categoria -68,5 quilos da Wako Pro, ao derrotar o italiano Matteo Copelli. A luta, realizada no Pavilhão João Rocha, casa do Sporting, foi ao quinto assalto e apenas teve decisão nos cartões dos juízes. Aí, em face do que sucedeu na luta, não houve dúvidas em atribuir o triunfo de forma unânime ao português, que compete pelo Sporting."Já perseguíamos este objetivo há muitos anos. Já conhecia o Copelli, um excelente lutador, mas vínhamos com a lição bem estudada, a tentar controlar a mão de trás, que era a mão forte. Penso que dominei, sim, e agora é desfrutar", disse o lutador português, de 23 anos, que assume estar a viver um período muito positivo: "Nem nos meus sonhos pensava ter uma época assim. Acho só aqui a duas semaninhas é que vou cair na real e pensar no que conquistei esta época."Aos meios de comunicação do Sporting, Tiago Santos enalteceu ainda a importância de competir em 'casa'. "A responsabilidade maior era minha por estar a jogar em casa e foram dois estilos que 'casaram' muito bem. Acredito que o público sai daqui contente, porque foi um grande combate. Foi lindo. O público esteve lá em cima comigo, puxaram por mim e só tenho de lhes agradecer."