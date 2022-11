Tiago Santos segue para a final e Catarina Dias fica com o bronze no Europeu de kicboxing da WAKO

Depois de André Santos ter assegurado a presença na final do Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO em Low Kick -67 kg, agora foi a vez do irmão Tiago garantir o combate decisivo da sua categoria, no caso K1 -67 kg. O jovem bateu Jakub Tyminski e tem a possibilidade de regressar de Antalya, na Turquia, com o ouro ao pescoço.O primeiro assalto entre o lutador luso e o polaco foi muito tático, com poucos pontos a serem convertidos. Mesmo assim, foi Tiago Santos quem saiu na frente, numa vantagem que foi gerindo e alargando ao longo de todo o combate. Desta forma, o atleta do Sporting acabou mesmo por vencer por 3-0, repetindo os resultados dos oitavos-de-final e dos quartos-de-final.No outro combate do dia para os portugueses, Catarina Dias (Full Contact -70 kg) perdeu nas meias-finais com a croata Antonija Zec. Apesar de ter estado em vantagem durante todo o combate, a lutadora lusa sucumbiu no último segundo e foi derrotada por 2-1. Mesmo assim, a atleta do GC Mirandelense assegurou a conquista da medalha de bronze, registo que junta à qualificação para os Jogos Europeus de 2023, em Cracóvia.Além da medalha já definida de Catarina Dias, Pedro Castro, Victor Nogueira, Ricardo Hilário e Hugo Estrela também se tinham despedido da competição no último lugar do pódio. Falta agora perceber que resultado alcançarão Tiago Santos e André Santos.