Tragédia no boxe: lutador norte-americano morre quatro dias depois de sofrer brutal KO

Vivem-se horas de luto no mundo dos desportos de combate. Hospitalizado desde sábado em estado grave, depois de um brutal KO num combate com Charles Conwell, o norte-americano Patrick Day, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos sofridos e acabou por perder a vida esta madrugada.





Transportado no sábado de emergência para o hospital graves lesões cerebrais, Day perdeu os sentidos logo no ringue e acabou por entrar em coma já no hospital. Seria submetido a uma intervenção cirúrgica nas horas seguintes, mas as lesões causadas pelo golpe do lutador adversário acabaram por se revelar fatais.Natural de Freeport (Nova Iorque), Patrick Day tinha um registo de carreira de 17 vitórias, 4 derrotas e 1 empate).