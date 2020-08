Treinador de Pacquiao sobre duelo com McGregor: «Não destruirá o seu legado por um vagabundo»

Há vários meses que se fala de um possível combate de exibição entre Manny Pacquiao (boxe) e Conor McGregor (UFC), mas o treinador do pugilista filipino já deixou bem claro que não concorda com a realização desse embate. E explicou as razões.





"Por que deveríamos ajudar esse tipo a enriquecer? Isso não vai ajudar em nada o legado do Pacquiao. É só a minha opinião. O Manny vai ser o melhor pugilista da história quando terminar a sua carreira porque ninguém conseguiu fazer o que ele fez no boxe", considerou Justin Fortune."Seria muito injusto para os fãs ver o Pacquiao lutar com o McGregor. Por que deveria ele destruir o seu legado por um vagabundo como o McGregor? O Manny destrui-lo-ia em três assaltos. Seria demasiado rápido e demasiado forte, como lutador assombroso que é", acrescentou o técnico.Fortune diz, por outro lado, que não faz sentido misturar as duas disciplinas. "O McGregor não é nada. Quero dizer, por amor de Deus, isto é boxe, somos pugilistas. O McGregor é um tipo do MMA, nós não podemos fazer MMA e ele não pode fazer boxe. É tão simples quanto isto."