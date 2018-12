Três assaltos e sem juízes: assim será o regresso de Mayweather

De regresso aos combates depois de uma paragem de praticamente ano e meio, o norte-americano Floyd Mayweather vai enfrentar o jovem japonês Tenshin Nasukawa a 31 de dezembro, num duelo que contará com alguns aspetos especiais. Agendado para Saitama, o combate será de três assaltos, com três minutos cada, não terá juízes e os dois lutadores irão combater com as luvas do Rizin, o campeonato de artes marciais mistas japonês onde combate Tenshin Nasukawa.De olho neste combate, o Money Man deixou claro que a única coisa que quer fazer é divertir-se. "Estou a desfrutar da vida e quero desfutar desta experiência. Esta é uma boa forma de dar aos adeptos alguma diversão. É uma exibição, mas terei a chance de fazer algo de diferente. Estou no mundo do entretenimento e é isso que gosto de fazer. Vou dar uma bom espectáculo ao longo destes três assaltos", declarou o norte-americano, de 41 anos.Do lado contrário, o miúdo Nasukawa, 21 anos mais novo, mostra-se entusiasmado. "É uma grande oportunidade para mim, estou muito contente. Vou dar tudo o que tenho e mostrarei as minhas capacidades. Sou um lutador mais rápido e vou usar essas armas", atirou o nipónico de 20 anos.