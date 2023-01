Tribunal Administrativo de Lisboa confirma decisão de estatuto de Utilidade Pública da KPKMT

O diferendo que opõe a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaithay (FPKMT) e a Federação de Desportos de Combate (FNKDA) conheceu esta semana mais um capítulo, com a decisão do Tribunal Administrativo de Lisboa sobre uma providência cautelar interposta pela FNKDA, que pretendia ver revertida uma decisão tomada por João Paulo Correia...A Federação de Desportos de Combate (FNKDA) requereu a suspensão da eficácia do ato administrativo do despacho do Secretário de Estado da Juventude e Desporto que renovou parcialmente o estatuto de utilidade pública desportiva atribuído à Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai (FPKMT), nem como do despacho que alargou o âmbito do estatuto de utilidade pública desportiva concedida à FPKMT, a diversas outras vertentes.Em suma, o Tribunal Administrativo de Lisboa indeferiu a providência cautelar, pelo que a FPKMT continua a ser o organismo legal e com o estatuto de Utilidade Público à luz do Governo português.Refira-se, contudo, que é a FNKDA que está filiada junto da World Association of Kickboxing Organizations (WAKO).