Trio português avança para as meias-finais do Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO

Continua numa senda positiva a participação portuguesa no Campeonato da Europa de kickboxing da WAKO, prova que se realiza em Antalya. Na manhã do segundo dia de competição, Pedro Castro e os irmãos Tiago e André Santos venceram os respetivos combates, seguiram para as meias-finais das categorias em que competem e asseguraram a conquista de, pelo menos, a medalha de bronze.No primeiro combate do dia a envolver atletas lusos, Pedro Castro, em Kick Light -84 kg, bateu o búlgaro Hristo Kaltchev por 3-0, muito por força da entrada a 'todo o gás' que teve no segundo assalto. Por seu lado, no ringue, Tiago Santos (K1 -67 kg) controlou da melhor forma Manuel Garcia Pereira, de Espanha, e triunfou também por 3-0. Pouco depois, André Santos (Low Kick -67 kg) geriu bem o ímpeto inicial do turco Erme Korkmaz, fez um combate em crescendo e conseguiu uma vitória por 3-0.Menos felizes foram Victor Nogueira (Kick Light -94 kg) e Jhonas Leal (Full Contact -67 kg), que acabaram derrotados por Miguel Lopez Gil (Espanha) e Uhr Cernivsek (Eslováquia), respetivamente. Durante a tarde, Victor Nogueira (Point Fighting -94 kg), Filipa Dias (Light Contact +70 kg e Kick Light +70 kg) e Inês Correia (Low Kick -52 kg) subirão ao tatami/ringue.