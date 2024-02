UAM Fight Night K1 Pro: trio português 'bateu' peso e está pronto para a batalha

Tudo pronto para a batalha no UAM Fight Night K1 Pro, a realizar no Mubadala Dome, no Al Jazira Club, em Abu Dhabi. Os portugueses André Santos, Débora Évora e Leandro Miranda 'bateram' esta sexta-feira pela manhã o peso para as suas lutas de sábado e estão preparados para representar as cores nacionais num dos eventos do ano no mundo do kickboxing.O primeiro a entrar em ação é Leandro Miranda, para uma luta diante de Ibraheem Bilal, pelas 19:10 locais de sábado (15:40 de Lisboa). Depois será a vez de Débora Évora diante da austríaca Stella Hemetsberger, numa luta apontada para as 19:30 (15:30 portuguesas), que fechará o cartaz preliminar. Contudo, o grande momento da noite será algumas horas depois, pelas 22:10 (18:10 de Lisboa), com a luta pelo título unificado WAKO Pro de peso meio-médio entre André Santos e o espanhol Khyzer Nawaz.Ao todo serão 15 combates, com lutadores de 20 nacionalidades distintas, numa tarde/noite de fortes emoções e espectáculo que promete deixar o mundo do kickboxing rendido. E que poderá seguir a par e passo em direto no site de