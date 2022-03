Ucraniano prescinde de defender título do Bellator para lutar contra a invasão russa

Dono de um registo perfeito de carreira no MMA, com 26 vitórias em 26 combates, o ucraniano Yaroslav Amosov decidiu esta semana abdicar da sua defesa do título de meio-médio do campeonato Bellator, para continuar a lutar com as forças armadas do seu país contra a invasão das forças russas. Amosov tinha luta marcada para 13 de maio, na Wembley Arena, em Londres, no Bellator 281 frente ao britânico Michael Page, mas o seu nome já caiu do programa e o Bellator colocou em sua substituição Logan Storley, que lutará com Page pelo cinturão interno da categoria.Em comunicado, a organização explica que Yaroslav Amosov "decidiu desistir da sua defesa de título", por se encontrar neste momento "a defender de forma ativa o seu país natal". "Como o resto do Mundo estamos chocados com os trágicos acontecimentos que se sucedem na Ucrânia e os nossos pensamentos estão com o Yaroslav e todo o povo ucraniano enste momento", disse Scott Coker, o presidente da organização, numa nota na qual assumiu desejar ver o lutador ucraniano de volta "a momentos felizes, tanto dentro como fora do octógono do Bellator".Aos 28 anos, Yaroslav Amosov fez história ao tornar-se no primeiro ucraniano a vencer um campeonato internacional de MMA, quando em 2021 bateu o brasileiro Douglas Lima no Bellator 260. Era esse o título que defenderia em maio, mas neste momento a defesa que vai levar a cabo será pelo seu país, tal como tantos outros desportistas.