UFC 247 contará com homenagem a Kobe Bryant

Dana White, líder do UFC, revelou à imprensa norte-americana que a organização vai homenagear Kobe Bryant no UFC 247. Isto porque o antigo basquetebolista era investidor da empresa, tendo poucos dias antes do fatídico acidente recebido uma percentagem dos lucros do UFC.

"Kobe recebeu uma percentagem dos lucros do UFC na quarta-feira anterior ao acidente e estava muito empolgado. Ele dizia a a toda a gente que gostaria de ter investido ainda mais", disse White à TMZ Sports.

O líder do UFC realça que muitos desconheciam esta ligação de Bryant à organização de Artes Marciais Mistas, destacando que tinha uma forte amizade com a antiga estrela dos Lakers, que homenageará este sábado no UFC 247, em Houston.