UFC 249 cancelado após pedido da ESPN

Dana White e o UFC fizeram de tudo para levar àvante a sua vontade, reuniram um cartaz de luxo, encontraram um local neutro para o evento, mas no final de contas de pouco valeu. No meio da epidemia de Covid-19, a ESPN pediu esta quinta-feira para que o UFC 249 fosse adiado e a organização acabou por ser obrigada a aceder ao pedido, já que caso não o fizesse simplesmente iria ter um evento... sem transmissão.





"Recebemos uma chamada das pessoas mais importantes da Disney e da ESPN. A nossa relação tem sido muito boa desde o primeiro momento e quem manda lá pediu-me para não seguir em frente e organizar o evento no sábado. Estávamos prontos a realizá-lo", frisou o homem forte do UFC, que em seguida deixou uma garantia: "O espaço que nos ia receber, o Tachi Palace na Califórnia, esteve sempre ao nosso lado e queria muito receber esta luta. Deixem-me dizer-vos que quando o mundo voltar ao normal o evento da Califórnia será lá. Vou levar para lá uma grande luta".

Por outro lado, Dana White assegurou que não haverá qualquer processo de lay-off no UFC e que todos os lutadores que estavam escalados para este UFC 249 irão ter as suas lutas nos contratos e irão receber por elas, mesmo que não as tenham feito. Ora, e por falar em fazer, Dana assegurou que a 'ilha das lutas' está mesmo em construção e em breve um evento será lá realizado.

A notícia do cancelamento do UFC 249 surge poucas horas depois do anúncio do abandono da norte-americana Rose Namajunas, devido à morte de dois familiares nos últimos dias por consequência do novo coronavírus. No main card integrada no segundo combate mais importante, apenas atrás do duelo entre Tony Ferguson e Justin Gaethje, a lutadora de 27 anos iria enfrentar a brasileira Jéssica Andrade, num combate que seria uma vingança depois da derrota de maio do ano passado."@rosenamajunas retirou-se do UFC 249 devido a duas mortes na família relacionadas ao coronavírus. O seu desejo é de retornar ao octógono o quanto antes, mas por agora pedimos às pessoas para respeitarem a sua privacidade durante este momento", referiu Brian Butler, agente da lutadora, nas redes sociais.