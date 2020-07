UFC 251: Kamaru Usman mantém título dos meio-médios na estreia da 'Fight Island'

Depois de várias semanas de espera, eis que a badalada 'Fight Island' foi finalmente palco de um evento do UFC. Foi esta madrugada, com a realização do há também muito esperado UFC 251, um evento marcado por vários contratempos de última hora em relação aos lutadores disponíveis - por causa de testes positivos à Covid-19 -, mas que no final de contas acabou por dar aos fãs do MMA muitos motivos de entretenimento.





UFC: O KO da noite no combate de estreia da Fight Island UFC: O KO da noite no combate de estreia da Fight Island

«O que raio estás a fazer?»: russo fartou-se de dar golpes ilegais e o árbitro até o teve de chamar à atenção «O que raio estás a fazer?»: russo fartou-se de dar golpes ilegais e o árbitro até o teve de chamar à atenção

É assim que se faz uma apresentação em grande no UFC É assim que se faz uma apresentação em grande no UFC

Um deles foi dado no combate cabeça de cartaz do evento, um dos que foi afetado pela Covid-19, já que o adversário de Kamaru Usman se apresentou à luta apenas seis dias antes da realização da mesma - após o positivo de Gilbert Burns. Jorge Masvidal não teve receio, bateu-se de igual para igual, aguentou os cinco 'rounds', mas pouco mais conseguiu fazer para contrariar o favorito e mais bem preparado norte-americano. Usman venceu na decisão dos juízes, ampliou o seu registo de carreira para 17 vitórias e apenas 1 derrota e reteve pela segunda vez o cinturão dos meio médios.Para lá da entrega do cinturão de meio-médio, Abu Dhabi recebeu também as definições dos novos campeões dos peso pluma e de peso galo.No primeiro, Alexander Volkanovski ganhou com polémica na decisão dos juízes perante Max Holloway, isto num combate no qual até Dana White discordou daquilo que foi decidido. De notar que Volkanovski ampliou também ele o seu registo amplamente positivo, com 22 vitórias e apenas 1 derrota. Este combate, refira-se, marcava uma desforra entre ambos os lutadores desde da luta de dezembro e, tal como em Las Vegas, Volkanovski ganhou uma vez mais na decisão dos juízes.Por fim, nos peso galo, o russo Petr Yan levou a melhor sobre José Aldo graças a um também polémico KO no quinto assalto. Yan estava por cima no combate, castigou bastante o brasileiro, mas a decisão do juiz em interromper o combate naquele momento não agradou a todos. Dana White, tal como no combate entre Volkanovski e Holloway, foi um dos discordou, por exemplo.Para lá destes combates principais, de destacar ainda as vitórias de Amanda Ribas logo no primeiro assalto diante de Paige VanZant, a estreia ganhadora do checo Jirí Procházka (sobre Volkan Oezdemir) ou a forma polémica como se apresentou o russo Roman Bogatov diante de Leonardo Santos