UFC: André Fialho soma segundo KO em três semanas e já tem novo combate marcado

André Fialho ameaça ser um caso sério no UFC. Esta madrugada, pela segunda vez no espaço de três semanas, o lutador português despachou o seu adversário com um KO logo no primeiro assalto, ao derrubar o norte-americano Cameron VanCamp ao cabo de apenas 2 minutos e 35 segundos num dos combates preliminares do UFC 274 - disputado no Footprint Center, em Phoenix (Arizona).A luta até começou menos bem para o português de 28 anos, mas um momento de distração de VanCamp foi fatal. Fialho aproveitou e 'adormeceu'-o com um golpe demolidor, que atirou logo o norte-americano ao tapete. A luta ficou logo ali sentenciada.Missão cumprida e... venha a próxima. Que será, ao que tudo indica, em Singapura, no UFC 275, a 11 de junho. A confidência foi feita pelo próprio Fialho à imprensa local, pelo que se se confirmar esse evento será histórico para Portugal, já que por lá também estará Manel Kapé. O nome do adversário de Fialho ainda não está confirmado, mas nas palavras do próprio lutador... todos são para vencer.