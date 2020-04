UFC anuncia regresso dos combates: o primeiro é já daqui a duas semanas

Depois de ter sido forçada a adiar o UFC 249 na data inicialmente prevista, a organização do mais importante campeonato de artes marciais mistas comunicou esta sexta-feira a sua intenção de voltar à atividade o mais rápido possível, anunciando de uma só vez três novos eventos a realizar na Flórida.





O primeiro deles está marcado já para 9 de maio, com a realização do tal UFC 249, que continuará a ter o duelo entre Tony Ferguson e Justin Gaethje como cabeça de cartaz. Mas há mais... Segundo Dana White, o UFC já reservou a Vystar Veterans Memorial Arena, em Jacksonville, para mais dois eventos, a realizar a 13 e 16 de maio, sempre à porta fechada, tal como sucederá com o UFC 249.E se em relação aos dois eventos posteriores nada se sabe quanto aos cartazes, em relação ao de 9 de maio já sabemos que estarão no programa um total de onze combates. O cabeça de cartaz será, conforme dissemos, o duelo entre Tony Ferguson e Justin Gaethje, a valer o título interino de peso leve, isto para lá do combate entre Henry Cejudo e Dominick Cruz, também pelo cinturão, neste caso de peso galo. De notar ainda a presença do lusocaboverdiano Yorgan De Castro, que terá pela frente Greg Hardy.Tony Ferguson-Justin GaethjeHenry Cejudo-Dominick CruzFrancis Ngannou-Jairzinho RozenstruikJeremy Stephens-Calvin KattarDonald Cerrone-Anthony PettisGreg Hardy-Yorgan De CastroAlexsei Oleinik-Fabricio WerdumCarla Esparza-Michelle WatersonJacare Souza-Uriah HallVicente Luque-Niko PriceCharles Rosa-Bryce MitchellNum direto de Instagram, Dana White revelou ainda que haverá um outro evento a 23 de maio, ainda em local a definir, e que a partir de junho vários duelos irão ser realizados nas tão falada 'Fight Island'.