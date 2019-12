UFC: Bilhetes para o regresso de Conor McGregor esgotaram em três minutos

Mesmo que não vença um combate desde novembro de 2016 e não pise um octógono há mais de um ano, Conor McGregor parece continuar a ser o lutador que mais dinheiro faz mexer no UFC. O seu estatuto permanece de tal forma intacto que os bilhetes para o regresso, no UFC 246, esgotaram em apenas três minutos, o que mostra bem a euforia que está a ser criada em torno do combate com Donald "Cowboy" Cerrone, marcado para a T-Mobile Arena, em Las Vegas, a 18 de janeiro.





Para se ter bem a noção do registo alcançado, a T-Mobile Arena tem lotação para 20 mil pessoas, pelo que a cada minuto foram transacionados uns impressionantes 6,6 mil ingressos. E não se pense que os preços eram acessíveis, já que o mais baixo estava nos 315 euros e o mais caro em 1350€! Ao que Dana White indicou, as receitas de bilheteira ascenderam a cerca de 9 milhões de euros, uma verba que entra já para a história como uma das mais altas do UFC.Para lá do duelo entre McGregor e Cerrone, nota ainda para os combate entre Anthony Pettis e Carlos Diego Ferreira, Cláudia Gadelha e Alexa Grasso e ainda Holly Holm com Raquel Pennington. De notar que nenhum destes duelos valerá cinturão de campeão, mas nem isso parece afastar os fãs do MMA.