UFC: Brian Ortega quer desforra com Holloway... se bater Volkanovski

Brian Ortega volta a entrar no octógono este sábado, no UFC 266, na tentativa de arrancar o título de peso pena das mãos de Alexander Volkanovski. Caso alcance o objetivo, Max Holloway será o próximo alvo do lutador de 30 anos.

O norte-americano, que esteve invicto até 2018, sofreu a única derrota na carreira pelas mãos do rival, por TKO no UFC 231, após uma paragem médica forçada. Holloway foi superior no quarto round e deixou um vazio no adversário, que está ansioso pela desforra.

"Sou competitivo e quero equilibrar as contas. Incomoda-me olhar para o meu recorde e pensar que aquele número pertence-lhe. Não odeio, admito que foi bom, mas vamos repetir. Mesmo que perca novamente quero voltar a enfrentá-lo. Mesmo que seja vencido outra vez, nem que lute 100 vezes, vou conseguir uma vitória", expressou o californiano.