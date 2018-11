UFC: Conor McGregor pisca olho à WWE

Já todos sabemos que Conor McGregor faz tudo aquilo que lhe dá na telha. De tal forma que ninguém estranhou o piscar de olho do craque da MMA à WWE, onde as coisas são bem mais pacíficas do que dentro de um octógono.

Em reacção a um vídeo da simpática Becky Lynch, que recentemente foi protagonista de um grande duelo com Ronda Rousey, outra lutadora que seguiu viagem do MMA para o entretenimento desportivo da WWE, McGregor mostrou-se disponível para estar no canto de Lynch.

"Liga-me quando precisares do devido apoio", escreveu o irreverente lutador em reacção a uma publicação de Becky Lynch.

Trata-se de uma cordialidade das redes sociais, mas são muitos os que acreditam que se pode ter encetado mais uma loucura de McGregor, que poderá muito bem dar um ar de sua graça num dos eventos da World Wrestling Entertainment.