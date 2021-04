UFC: desforra entre Conor McGregor e Dustin Poirier já tem data marcada

Parece que, afinal, o 'bate-boca' nas redes sociais entre ambos os lutadores foi apenas uma pequena manobra para abrir caminho ao que foi esta quarta-feira anunciado: a desforra entre Conor McGregor e Dustin Poirier. Um terceiro combate entre ambos, para desempatar as contas, agendado para 10 de julho, numa T-Mobile Arena que, ao que tudo indica, contará com casa cheia pela primeira vez desde que a Covid-19 entrou nas nossas vidas.





Quer isto dizer que estarão nas bancadas cerca de 20 mil fãs, que na noite deste sábado terão a chance de ver o irlandês e o norte-americano acertarem contas num UFC 264 que contará ainda com combates confirmados entre Gilber Burns e Stephen Thompson (nos peso-meio-médio), Jennifer Maia e Jessica Eye (peso mosca) Tai Tuivasa e Greg Hardy (peso pesado).Este será o terceiro grande evento da organização com casa cheia, depois do UFC 261, a realizar a 24 de abril na VyStar Veterans Memorial Arena, em Jacksonville, e do UFC 262, a disputar-se a 15 de maio, na Toyota Center, em Houston. Ambos os eventos estão já com bilhetes esgotados.