UFC: Johnny Eduardo foi despedido mas mostra entusiasmo pelo futuro

Johnny Eduardo, de 43 anos, foi dispensado pelo UFC, mas não tenciona abrandar.

O brasileiro, que conta com um registo de 28 vitórias e 13 derrotas, agradeceu à companhia de Dana White pelas oportunidades que lhe foram dadas e já está

"Estou agradecido pela jornada que fiz na UFC. Uma porta tem que fechar para que as outras sejam abertas. A minha carreira não acabou e eu não vou parar. Tenho mais experiência e vou partir para novos destinos. A experiência que adquiri na UFC, como também a de várias gerações que apanhei ajudou-me a crescer. Estou aqui e estou disponível para negociar. Vou seguir em frente de cabeça erguida. Talvez assine por uma promoção que me deixe lutar mais vezes. No UFC lutava praticamente uma vez por ano. Estou feliz por embarcar nesta etapa", disse Johnny Eduardo à MMA Fighting.

O lutador, já com 25 anos de experiência, assinou com a companhia norte-americana em 2011 e nunca teve oportunidade de lutar pelo título de peso-galo. A derrota frente Alejandro Pérez foi a razão que levou a companhia a terminar o contrato do brasileiro, que não tinha vencido os dois combates anteriores.