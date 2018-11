UFC: Khabib admite fazer as pazes com McGregor

Khabib Nurmagomedov, campeão de pesos-leves da UFC, veio a terreiro garantir que poderá voltar a falar com Conor McGregor, com quem protagonizou terríveis incidentes depois do embate entre ambos no passado UFC 229.

O caso está entregue às autoridades desportivas, neste particular a Comissão Atlética do Estado do Nevada, que irá ouvir os dois lutadores na próxima semana, de forma a deliberar futuras sanções.

Antes disso, contudo, Khabib falou à Press Association e declarou que até pode fazer as pazes com McGregor.

"Tudo é possível. Tal como nos aborrecemos um com o outro, também podemos conseguir uma reconciliação. Quem somos nós para não perdoar, quando o Todo-Poderoso nos perdoa a nós?", questionou o gigante, que nunca escondeu ser um homem de fé.