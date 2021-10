UFC: lutador brasileiro falha pesagem por... 8 quilos!

Já vimos casos de pesagens falhadas por meio quilo e até um quilo, mas aquilo que o brasileiro Paulo Costa fez esta sexta-feira, na véspera do UFC Vegas 41, irá certamente para o topo das maiores falhas de sempre na hora de bater o peso na balança. Tudo porque o 'Borrachinha', como é conhecido no meio, surgiu com 92,3 quilos, mais de 8 kg acima da barreira dos 83,9 que estavam fixados para a sua luta com Marvin Vettori.





O brasileiro, que nunca na sua longa carreira de lutador do UFC tinha falhado o peso, reportou problemas com o corte no início da semana, algo que acabaria por não conseguir superar. Ao perceber que não iria conseguir chegar à marca necessária, Paulo Costa lançou a ideia da luta ser feita na divisão acima (os 88,4 kg) ou até na seguinte (nos 92,9 kg). "Creio que assim será mais entusiasmante para os fãs. Seria uma luta mais explosiva", disse o lutador na altura.E os seus desejos acabaram mesmo por ser ordens, já que este sábado, depois da tal falha na pesagem, o UFC anunciou que a luta será mesmo nos 92,9 quilos, para o peso meio-pesado. A pesagem foi novamente feita esta manhã, com ambos os lutadores a baterem abaixo dos 92,9 quilos necessários. E assim, ao invés de ser uma luta de pesos-médios, o combate principal do evento desta noite será duas categorias acima...