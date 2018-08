AS

Está confirmado o regresso mais esperado. Conor McGregor, o nome mais emblemático do UFC, vai voltar a combater nos octógonos, tendo regresso marcado para 6 de outubro, o UFC 229, a realizar em Las Vegas. O oponente do irlandês será o russo Khabib Nurmagomedov, atual campeão de peso-leve, curiosamente o lutador que em abril lhe 'roubou' esse cinturão, devido à inatividade de McGregor.Atualmente com um registo perfeito de 26 vitórias e 0 derrotas, Khabib terá um dos mais exigentes combates da sua carreira, que conta até ao momento com dez triunfos no UFC (os restantes 16 foram noutras competições). Quanto a McGregor, chega a este combate com 21 vitórias e 3 derrotas, tendo o seu combate (de UFC) mais recente sido em 12 de novembro de 2016, frente a Eddie Alvarez.

Autor: Fábio Lima