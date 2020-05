UFC: Milhões vibraram com o regresso e até Donald Trump aplaudiu

Através da televisão, computador, tablet ou smartphone, milhões de pessoas testemunharam o regresso de um evento desportivo de grande dimensão. Em Jacksonville, nos Estados Unidos, 22 lutadores subiram ontem ao octógono do UFC 249, no dia em que o Mundo chegou aos seis milhões de infetados.

A realização do evento não escapou à polémica. Na sexta-feira, o lutador brasileiro Ronaldo Jacaré acusou positivo, mas o cancelamento ficou fora de questão. Com a organização a defender que o torneio cumpria todas as condições de segurança, foi a falta de medidas de contenção no octógono que também despertou a atenção. O árbitro principal não tinha máscara, os treinadores retiravam-na para dar indicações e o repórter da UFC, Joe Rogan, entrevistou os atletas sem qualquer proteção...

Polémicas à parte, o UFC 249 ficou marcado pela vitória de Justin Gaethje contra Tony Ferguson, lutador que não perdia desde 2012. O norte-americano conquistou assim o título interino de pesos-leves. Já o luso-cabo-verdiano Yorgan de Castro perdeu frente a Greg Hardy, lutador que tirou partido... do silêncio. Com as bancadas vazias e em desvantagem, aproveitou para ouvir os comentários televisivos para melhorar a sua performance.

E Donald Trump elogiou a realização do evento. "Quero congratular Dana White e a UFC. Nós gostamos e achamos que é importante ter o desporto de volta", disse o líder dos EUA.