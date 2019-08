UFC: Paige VanZant ganha mais no Instagram do que a lutar

Paige VanZant nunca deixa nada por dizer. A lutadora de 25 anos, que conta com um registo de 8 vitórias em 12 combates disputados, tem-se queixado das diferenças de valores envolvidos nos combates de homens e mulheres e voltou a tocar na mesma tecla, desta vez com uma declaração surpreendente.

"Faço mais dinheiro sentada em casa a colocar fotos no Instagram do que a lutar. Na última vez que fiz as negociações de contrato disseram-me que não podiam pagar mais do que pagavam à campeã feminina. Ou seja, só posso ser comparada a outras mulheres? Acho que todas deveríamos receber mais", explicou à imprensa norte-americana.

Com 2.2 milhões de seguidores no Instagram, VanZant assume que as coisas terão de mudar: "Quero receber mais por aquilo que faço. Especialmente porque o faço bem. Já fiz o suficiente no UFC para ter outro pagamento e ser respeitada de outra forma. Ou então aposto mais nas redes sociais…"