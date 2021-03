UFC: Paulo Costa confessa ter lutado contra Adesanya 'ligeiramente'... bêbado

O combate entre o brasileiro Paulo Costa e Israel Adesanya já foi há quase meio ano, mas apenas agora foi revelada uma das histórias mais incríveis - e até surreais - dos últimos tempos no UFC. É que o brasileiro, que naquele dia lutava pelo título de peso-médio, diz ter subido ao octógono... bêbado. Ou pelo menos ainda sob os efeitos daquela que foi uma noite bem regada. Demasiado até.





"Na luta contra o Adesanya, usei apenas uns 10 e 20% das minhas capacidades. Tivemos de mudar a nossa estratégia no balneário. 'Não o ataques. Vamos esperar pelos primeiros dois assaltos'. Acertámos assim, mas foi um erro. Agora sei que foi um erro. A decisão mais correta teria sido não lutar", confessou o brasileiro, num vídeo partilhado na sua conta de Youtube, no qual em seguida detalhou o que ainda não se sabia."Lutei um pouco bêbado, talvez. De ressaca... Não consegui dormir na noite anterior ao combate por causa de câimbras e a luta era pelas 9 da manhã de lá. Então tinha de me levantar às 5 da manhã, para termos tempo para alongar, aquecer e estar prontos a lutar. Eram 2h30 da manhã e ainda não tinha adormecido. E esse foi o meu erro. Não culpo ninguém por isso. Foi algo que escolhi. Precisava de dormir, pois tinha estado acordado nas 24 horas anteriores, e decidi beber um pouco de vinho. Bebi um copo, não resultou. Bebi metade da garrafa, não resultou. Então bebi a garrafa toda", lembrou.Escusado será dizer que as horas seguintes foram tudo menos fáceis, especialmente para quem tinha de lutar contra um Adesanya que ainda estava (e está) invicto. "Entro sempre no octógono bastante ativo, mas neste, num combate de cinturão, estava adormecido e nada preocupado", recordou.Nestas condições, o 'Borrachinha' ainda aguentou bastante no octógono, caíndo no segundo assalto, a um minuto do final dos 5 minutos desse round. Agora, já recuperado desse fracasso assumido, Paulo Costa volta aos combates em abril, a 17, frente a Robert Whittaker. De preferência sem vinho à mistura...