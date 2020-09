UFC: Randy Couture sofre grave acidente de Moto 4

Randy Couture, de 57 anos, sofreu um acidente de Moto 4 no seu rancho do Arizona, nos Estados Unidos, e será obrigado a passar pela mesa de operações.

O antigo lutador do UFC, onde figura no mítico Hall of Fame, estava a conduzir o veículo acompanhado pela mulher Mindy Robinson, quando perdeu o controle.

Couture ficou gravemente ferido no ombro e costelas, enquanto Mindy escapou ilesa.