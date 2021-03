UFC vai voltar a ter casa cheia: três lutas de título num cartaz de luxo

Pela primeira vez desde 7 de março do ano passado, o UFC vai voltar a ter público e casa cheia num evento principal. O retorno dos fãs está marcado para dentro de um mês, em Jacksonville, na Flórida, num UFC 261 com um cartaz carregado de boas lutas, três delas válidas para cinturões.





O cabeça de cartaz será o embate entre Kamaru Usman e Jorge Masvidal, um reencontro pelo cinturão de peso-meio-médio depois do embate de julho do ano passado entre ambos, no UFC 251. A VyStar Veterans Memorial Arena (com lotação para 15 mil pessoas) terá ainda dois duelos de título no feminino, com Valentina Shevchenko e Jessica Andrade a jogarem o cinturão de peso-mosca, ao passo que Weili Zhang e Rose Namajunas discutirão o topo nas peso-palha. Além destes três combates, está já confirmado também o encontro entre Anthony Smith e Jimmy Crute, nos peso meio-pesados.