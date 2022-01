Vai acontecer: Mike Tyson e Jake Paul vão encontrar-se num ringue

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mike Tyson e Jake Paul vão mesmo encontrar-se em cima de um ringue para um combate de boxe que vai gerar muitos milhões.

De acordo com a informação que chega desde os Estados Unidos, o experiente lutador e o jovem YouTuber chegaram a um acordo verbal para um duelo de 50 milhões de euros e que decorrerá em 2022.

O antigo campeão do mundo de pesos-pesados, com 55 anos, sempre mostrou vontade em defrontar o amigo, de 25 anos, que já foi protagonista de um duelo com Tyron Woodley e quer ainda alinhar contra Conor McGregor e Jorge Masvidal.