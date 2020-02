«Vais desmoronar como as Torres Gémeas»: o comentário que obrigou a pedido de desculpa

Por vezes não se mede o que se diz na hora de desafiar os adversários e foi isso que Israel Adesanya, campeão do UFC, diz ter acontecido quando fez uma comparação infeliz.





Adesanya desafiava Yoel Romero quando, em conferência de imprensa, afirmou que faria o seu adversário "desmoronar como as Torres Gémeas"."Ninguém quer lutar contra o Yoel e não percebo porquê. Já o vi perder, a sangrar e a chorar. Vou fazê-lo chorar. Ele é humano como qualquer outra pessoa, mas todo mundo gosta de criar esse mito... 'Ah, ele é de aço, batemos e ele não cai. Mas vou-lhe dar tantas vezes que desmoronará como as Torres Gémeas" disse Adesanya.Posteriormente, o campeão do UFC publicou nas redes sociais um pedido de desculpa, referindo que nunca foi sua intenção fazer qualquer piada sobre pessoas a morrer ou "menosprezar o trágico evento que foi o 11 de setembro"."Estava simplesmente a divagar e o meu cérebro foi mais rápido do que a minha boca no momento de escolher o eufemismo errado", justificou, acrescentando: "No futuro terei mais cuidado com as palavras".