Videógrafo da Holanda no Europeu de kickboxing é também atleta... e até conquista medalhas

Uma prova com a dimensão da do Campeonato da Europa de kickboxing envolve muito parâmetros, sendo dois dos mais evidentes a vertente desportiva, relacionada com o desempenho dos atletas, e a vertente dos media, que vai desde as produções jornalísticas à forma como as próprias seleções/federações comunicam. À partida, os intervenientes de cada uma destas áreas parecem ter as suas funções bem definidas e situada em polos opostos, mas a verdade é que, no Europeu de Antalya que agora termina, Xander Van Loon quebrou a linha que separa os atletas dos produtores de conteúdo: com apenas 22 anos, o holandês apresentou-se na Turquia não só como atleta, mas também como videógrafo da Federação Holandesa de Kickboxing.Se este feito, só por si, já é digno de registo, ganha ainda maior dimensão se se tiver em conta que o jovem, que competiu na vertente 'Formas' regresou ao seu país com duas medalhas de prata, em 'Formas Creativas' e 'Formas Musicais'. Em conversa com, Xander Van Loon explicou como cada uma das áreas em que esteve envolvido na competição surgiram na sua vida. "Licenciei-me no ano passado e agora trabalho numa empresa de comunicação na Holanda que tem televisão e rádio. Para além disso, faço trabalhos como freelancer, faço muitos casamentos, por exemplo. O kickboxing e as artes marciais [pratica também taekwondo] surgiram em 2013, altura em qu vi um programa de televisão sobre o assunto e decidi experimentar. Fui melhorando e comecei a competir em diferentes organizações, sendo assim de forma natural que cheguei à vertente de Formas na WAKO", vinca.Defendendo que a vertente 'Formas', apesar de algo 'esquecida', é um grande auxílio em termos técnicos até para os atletas que queiram competir no ringue, o holandês, natural de Oudewater, descreve ainda como foram os seus dias em Antalya: "Tentei garantir que tinha sempre tempo para fazer o aquecimento de forma tranquila. Treinava muito de manhã, depois trabalhava na parte da filmagem e, algumas horas antes de entrar em competição, desligava por completo a câmara para me concentrar. Nessa altura ficava a torcer para que os meus colegas não estivessem a competir para que me poderem filmar [risos]. Eles não são profissionais da área, mas acabam por me dar uma grande ajuda".Xander conclui dando conta dos seus objetivos para o futuro. "Este foi o meu primeiro campeonato da WAKO e, depois de duas medalhas de prata, agora quero melhorar a minha performance para poder vir a ser campeão europeu. A nível profissional já estou numa das maiores empresas de comunicação da Holanda, o que é ótimo para alguém tão novo. Quero continuar a desenvolver as minhas capacidade enquanto videógrafo e, quem sabe, vir a fazer um filme ou programas de televisão", remata.