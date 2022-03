Vladimir Klitschko: Ódio eterno aos russos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os desportistas ucranianos têm-se manifestado contra a agressão russa, sendo que desta vez o porta-voz da indignação foi o antigo pugilista Vladimir Klitschko, agora com 45 anos, campeão olímpico de pesos superpesados em Atlanta’1996 e campeão mundial WBA, entre muitos outros títulos de nível internacional.

"Não somos nós que fomos à vossa terra. São vocês que matam nossos filhos, bombardeiam e arrasam nossas cidades e casas. Com ambições imperiais, a invasão da Ucrânia é uma barbárie da responsabilidade do vosso exército, a semear um ódio que vai ser para sempre. Não precisamos de ser libertados, nem somos nazis. Vivemos em democracia e fazemos parte da Europa", declarou Vladimir Klitschko, numa mensagem enviada aos russos por vídeo, divulgado pelo irmão, Vitali, também um astro do boxe, campeão mundial de pesos pesados e atualmente presidente da edilidade de Kiev.

Vladimir deixou ainda uma palavra de incentivo às tropas do seu país: "Não queremos ser um país em completo isolamento. E não temos de ter medo. Sejam corajosos como ucranianos e salvem o nosso país. Não vamos desistir."