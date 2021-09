Wrestling: CM Punk vence primeiro combate após ausência de 7 anos

Sete anos após ter sido despedido da WWE, CM Punk regressou ao squared circle no AEW All Out. O norte-americano venceu Darby Allin com o seu clássico GTS. O antigo campeão da TNT ainda tentou derrotar Punk com um Coffin Drop e várias tentativas de pinfall.

O veterano, agora com 42 anos, regressou à ação no ringue da All Elite Wresting na sua cidade de Chicago, onde no Money in the Bank de 2011 venceu John Cena. Foi, de resto, um dos confrontos mais emblemáticos da história da modalidade.