Wrestling: Ric Flair desmente acusações de Heidi Doyle

Poucos dias após a exibição do mais recente episódio do ‘Dark Side of The Ring’, Ric Flair negou as acusações de Heidi Doyle. A hospedeira de bordo disse que o norte-americano tentou forçá-la a ter relações, após expor-se sexualmente.

"Qualquer pessoa com quem trabalhei sabe que nunca tive comportamentos dessa natureza e não é agora que os vou ter. Quero clarificar uma coisa… Há quatro anos dei acesso total sobre a minha vida à ESPN no especial ‘30 for 30’. Eles vasculharam todos os meus problemas financeiros, traições, divórcios, a morte do meu filho e os meus problemas com as festas e a bebida", inicou.





"Permiti que a minha vida pessoal, da minha mulher e dos meus filhos fosse virada do avesso, mesmo que fosse bom ou mau, para saberem toda a verdade, inclusive dentro do wrestling. Os meus problemas em mais de 40 anos de carreira foram todos documentados. A razão pela qual nunca viram histórias de ter forçado alguém a ter relações comigo é simples… Nunca aconteceu", escreveu o antigo lutador nas redes sociais.

De recordar que Flair voltou a ser confrontado com esta polémica, 19 anos depois, após as declarações feitas por Tommy Dreamer no documentário, nas quais defendeu o ‘The Nature Boy’.