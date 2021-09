Wrestling: Tommy Dreamer pediu desculpas pelos comentários sexistas

O wrestler Tommy Dreamer, de 50 anos, utilizou as redes sociais para pedir desculpa pelos comentários feitos no último episódio do ‘Dark Side of The Ring’.





"Em relação aos meus comentários no ‘Dark Side of The Ring’, nunca tive a intenção de ofender, magoar ou humilhar ninguém. Entendo que as minhas declarações foram insensíveis e podem ter despertado emoções negativas a algumas pessoas que sofreram situações semelhantes. Não aprovo comportamentos abusivos em qualquer aspecto. Peço desculpa a todas as pessoas que ofendi. Do fundo do meu coração, lamento", escreveu o norte-americano.Dreamer foi suspenso pela Impact Wrestling por ter defendido o antigo campeão mundial Ric Flair, que foi acusado pela hospedeira de bordo Heidi Doyle de se expor sexualmente durante uma viagem de avião.