WWE: Antiga diva Sunny tentou matar companheiro com tesoura

É mais uma antiga estrela da WWE a cair em degraça. Sunny, uma das primeiras divas da organização norte-americana de wrestling, foi detida por tentar matar o seu companheiro com uma tesoura.

A antiga lutadora, integrante do Hall of Fame da World Wrestling Entertainment, chama-se Tammy Sytch e foi detida em New Jersey após a grave agressão.

"É provável que Sunny estivesse sob o efeito de álcool e drogas. Esteve envolvida numa disputa doméstica com um homem, que poderia ter sido fatal", pode ler-se nos autos da Polícia.

Recorde-se que em 2019 a antiga lutadora, agora com 49 anos, foi detida por condzuir embriagada.