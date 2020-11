WWE: Undertaker coloca ponto final na (longa) carreira

Acabou o 'legado' do lutador de wrestling mais temido de sempre. Após 30 anos ao mais alto nível na World Wrestling Entertainment, o pináculo do entretenimento desportivo norte-americano, The Undertaker anunciou o adeus à competição e voltou a ser apenas Mark William Calaway, de 55 anos.





O famoso coveiro (ou morto-vivo para quem preferir), foi um dos responsáveis pelo tremendo mediatismo da WWE em todo o mundo, a par de nomes como Hulk Hogan ou Ultimate Warrior, e despediu-se dos ringues muito emocionado.





"Chegou a altura de deixar o Undertaker descansar em paz", revelou no Twitter oficial da organização norte-americana. As reações não se fizeram esperar e foram milhões os fãs e companheiros que se juntaram neste momento especial.



De resto, nomes como John Cena, Triple H, Shawn Michaels, Ric Flair ou Dwayne "The Rock" Johnson fizeram questão de também lhe dedicar fortes palavras de elogio. Há muito que se falava deste 'adeus' nos bastidores da WWE, sendo que no fim do último WrestleMania o lutador admitiu que o combate contra AJ Styles seria uma boa forma por fim à carreira.



O legado de Undertaker é imenso, destacando-se o The Streak - a série vitoriosa de 21 combates no WWE Wrestlemania. A partir de hoje o icónico 'Tombstone Piledriver' não voltará a ser visto.