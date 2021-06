Youtuber Logan Paul garante que ganha a Mike Tyson: «Ele está velho, velho!»

Depois do combate de exibição com Floyd Mayweather, onde aguentou os 8 assaltos, o youtuber Logan Paul abre agora a porta a um duelo com Mike Tyson.





Mayweather domina Logan Paul: os 16 quilos a mais do youtuber não fizeram grande diferença Mayweather domina Logan Paul: os 16 quilos a mais do youtuber não fizeram grande diferença

A carregar o vídeo ...

A possibilidade surgiu num podcast com o irmão. "Alguém mencionou o Mike Tyson, é engraçado, não é? Um dos melhores de sempre", atirou."O meu advogado falou nisso e disse 'não, o Tyson vai arrancar-te a cabeça, não tens hipótese'. E eu respondi: 'Mano, eu já passei por muito, não me podes dizer que eu não posso bater o Mike Tyson. Ele está velho, velho!"Jake Paul disse depois ao irmão: "Estiveste melhor do que o Conor McGregor contra Floyd Mayweather."Recorde-se que Mike Tyson, de 54 anos, 28 anos mais velho do Logan Paul, regressou aos ringues no ano passado, num combate de exibição com Roy Jones Jr.