Esqui Alpino: Baptiste Araújo e Marta Carvalho sagram-se campeões nacionais de slalom

Baptiste Araújo sagrou-se este sábado, pela primeira vez, campeão nacional de slalom, enquanto Marta Carvalho venceu no setor feminino na prova mais técnica do Campeonato Nacional de Esqui Alpino, na Estância da Serra da Estrela.

Baptiste Araújo, de 21 anos, residente em França, terminou com margem folgada a primeira manga e, após uma segunda descida mais disputada, terminou com o melhor tempo e venceu o slalom na primeira vez que disputou o Campeonato Nacional.

Ricardo Brancal, covilhanense de 26 anos, subiu ao segundo lugar do pódio e o campeão em título, Manuel Ramos, de 20 anos, também natural da Covilhã, foi terceiro.

Na prova feminina a escalabitana Marta Carvalho, de 18 anos, fez o melhor tempo nas duas mangas e conquistou o primeiro título no slalom, depois de no ano passado ter sido a mais rápida no slalom gigante.

Catarina Curto e Bruna Sousa beneficiaram da saída de pista de duas adversárias para ficarem na segunda e terceira posições.

A prova, em que participaram cerca de 40 atletas, marcou o regresso do Campeonato Nacional do slalom, que não se realizava desde 2019, depois do período de pandemia e de no ano passado, após vários adiamentos, motivados pelas condições meteorológicas adversas, a prova da modalidade não se ter concretizado.

O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP), Pedro Flávio, destacou, em declarações à agência Lusa, a "muita competitividade entre os atletas" e as boas condições da pista.

"A pista tinha condições bastante boas, uma neve com uma dureza suficiente para não criar sulcos nas zonas das portas. As condições meteorológicas permitiram à estância produzir neve, há previsão de neve para amanhã e chuva para a semana, por isso decidimos fazer hoje o Campeonato Nacional", referiu Pedro Flávio.

O presidente da FDIP informou que entre 13 e 15 de março os melhores atletas nacionais viajam para Itália, onde participam numa prova da Federação Internacional de Esqui (FIS) que é, em simultâneo, a Taça de Portugal.