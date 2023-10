Hóquei no Gelo: Congresso da IIHF em Vilamoura abre potencial para o País

Perante a presença de 400 delegados de 83 países, começou esta quinta-feira o Congresso da Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF), até sábado, em Vilamoura (Algarve).A cimeira vai decidir, entre outros assuntos, quais serão os países que organizarão as várias competições internacionais da modalidade nos próximos anos. Serão também aprovados outros documentos: regulamentos e regras da modalidade, regulamentos de ética desportiva, integridade e regulamentos contra a manipulação de resultados.A abrir a cerimónia, Pedro Flávio, presidente da Federação de Desportos de Inverno (FDI) de Portugal, agradeceu o reconhecimento por ter a condição de anfitrião na realização do certame: "A escolha do nosso país para a realização deste congresso é o reconhecimento da IIHF do trabalho que a FDI-Portugal tem vindo a realizar para promover e desenvolver a modalidade, sendo também uma oportunidade única para mostrar ao mundo todo o potencial do nosso país nesta modalidade."O presidente da IIHF, o canadiano Luc Tardif, apelou à "construção de uma infraestrutura" para a prática da modalidade.A FDI-Portugal está empenhada no processo e já tem um projeto, a ser negociado há vários meses na área metropolitana de Lisboa.