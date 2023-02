Portugueses vão ao Mundial de esqui nórdico tentar melhorar resultados

José Cabeça e Filipe Cabrita disputam o Campeonato do Mundo de esqui nórdico, em Planica, Eslovénia, com o objetivo de melhorar os resultados obtidos nas competições anteriores.



Os dois esquiadores lusos estreiam-se na quarta-feira na prova de 10 km estilo livre, no dia seguinte competem no sprint 1,5 km clássico e no dia 26 na estafeta de sprint clássico. Caso consigam a qualificação nos 10 km de cross-coutry, têm acesso aos 15 km estilo livre, que se disputam em 1 de março.

Depois de em Oberstdorf2021, na Alemanha, ter terminado em 48.º nos 10 km estilo livre e de ter aberto a vaga portuguesa para os Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, em que obteve a melhor classificação portuguesa no cross-coutry, José Cabeça, eborense de 26 anos, quer "superar todos os resultados atingidos" naquele que será o seu segundo Mundial.

"As minhas expectativas são qualificar-me para a prova principal de 15 km skate a partir do apuramento na prova dos 10 km skate", disse, em declarações à agência Lusa, o esquiador, natural de Évora, que salientou ter trabalhado todos os dias para se tornar um atleta mais competitivo e realçou estar satisfeito com a sua evolução. Em Oberstdorf2021, na sua estreia nos grandes palcos desportivos, José Cabeça participou também no sprint 1,5 km clássico, prova em que ficou no 151.º lugar, atrás de Filipe Cabrita.

Filipe Cabrita, 43 anos, foi o melhor português no último Mundial no sprint clássico, na 148.ª posição, e terminou a qualificação dos 10 km estilo livre no 76.º lugar da classificação.

O oftalmologista de Faro, que acentuou conseguir normalmente melhores pontuações nas provas de longa distância do que nas de velocidade, está na Eslovénia para se superar. "As minhas expectativas são conseguir melhores resultados do que nos campeonatos anteriores e, para mim, isso já seria um bom resultado", salientou à Lusa o algarvio, que participa no terceiro Mundial de esqui de fundo, após a presença em Seefeld2019 e Oberstdorf2021.

No caso de José Cabeça, o atleta encontra-se desde novembro a treinar na Noruega e está desde a semana passada em Planica.

O Campeonato do Mundo de esqui nórdico decorre entre 22 de fevereiro e 5 de março em Planica, na Eslovénia, onde competem os dois esquiadores portugueses.