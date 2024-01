Desafio 'louco' aos estudantes universitários portugueses: atravessar a Europa movidos a... Red Bull

As inscrições para a edição de 2024 do 'Red Bull Can You Make It?' já estão abertas (até ao dia 31 de março) e Portugal volta a integrar o lote de 60 países contemplados entre as 200 equipas a apurar para esta inesquecível aventura pela Europa.

Cada formação é composta por três elementos, que têm de estar obrigatoriamente inscritos numa faculdade e de ter mais de 18 anos. Para conseguir um lugar, os interessados devem mostrar os seus argumentos num vídeo com a duração de um minuto, que será depois avaliado por um júri nacional. A equipa eleita recebe luz verde para se dirigir a uma das partidas no dia 21 de maio: Amesterdão, Barcelona, Budapeste, Copenhaga e Milão, sendo as viagens de ligação até à partida e de regresso a casa são suportadas pela organização. Sete dias é o prazo máximo para atingir o objetivo final da viagem - a cidade de Berlim.

O desafio é altamente estimulante e consiste em cumprir uma distância aproximada de mil quilómetros sem um tostão no bolso! Nas várias cidades de origem, os estudantes são convidados a deixar em casa todas as suas poupanças, cartões de crédito, telemóveis, tablets e computadores pessoais (a organização fornece um dispositivo eletrónico a cada equipa para que possam ir partilhando a sua experiência nas redes sociais). Em troca receberão a única "moeda" para esta viagem: latas de Red Bull. Seguem-se sete dias de viagem até ao destino final, sendo as equipas avaliadas de acordo com três critérios: desafios concluídos nos checkpoints, popularidade entre a comunidade de seguidores na internet e desempenho nas tarefas de uma estimulante "Lista de Aventuras".

Nas últimas edições, algumas equipas conseguiram não só atingir a meta (cumprindo as necessidades básicas do dia a dia) como ainda viveram - em troca de latas de Red Bull - experiências pouco acessíveis ao comum dos mortais, como viajar num jato privado ou assistir a uma partida da Liga dos Campeões. Estratégia, espírito de equipa, criatividade e capacidade de improvisação são algumas das qualidades essenciais exigidas para vingar nesta original aventura.

+ INFO E INSCRIÇÕES

CALENDÁRIO RBCYM? 2024:

- INSCRIÇÕES até 31 de março

- ANÚNCIO DAS EQUIPAS até 15 de abril

- PARTIDA 21 de maio - Amesterdão/Barcelona/Budapeste/Copenhaga/Milão

- CHEGADA até 28 de maio - Berlim